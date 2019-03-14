قيادي بـ "الشعبية" يوجه رسالة لـ"حماس": لا للظلم لا للقمع لا للاعتقال السياسي

وجّه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، رسالة إلى حركة حماس، في ظل حملة اعتقالات تنفذها الأجهزة الأمنية في غزة، بحق عدد من نشطاء حراك شبابي ضد غلاء الأسعار في القطاع.



وجاء في رسالته التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "رسالة للأخوة في حركة حماس، الديمقراطية التي أوصلتكم إلى السلطة التي تتمسكون بها دون وجه حق افتحوا أبوابها مُشرعة أمام الشباب ليعبروا عن قضاياهم ومعاناتهم".



وأضاف الصوراني: "لا للاستبداد لا للتفرد لا للظلم لا للقمع لا للاعتقال السياسي".



وكان مواطنون فلسطينيون، خرجوا مساء اليوم الخميس، بمظاهرة عند منطقة (الترانس) بجباليا شمالي قطاع غزة، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع، بينما أفاد شهود عيان بأن الأجهزة الأمنية بغزة اعتقلت عدداً من منظمي المظاهرات.



ويشهد قطاع غزة أوضاعا اقتصادية صعبة، نتيجة الحصار المفروض عليه من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 عاماً.



رام الله - دنيا الوطن