مواطنون بقطاع غزة يتظاهرون احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة











رام الله - دنيا الوطنخرج مواطنون فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، بمظاهرة عند منطقة الترانس بجباليا شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح وسط قطاع غزة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع.ويشهد قطاع غزة أوضاعا اقتصادية صعبة، نتيجة الحصار المفروض عليه من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي منذ 13 عاما.