شؤون فلسطينية

مسؤولون إسرائيليون كبار: إسرائيل ترفض معظم مطالب حماس المتعلقة بالتهدئة

مسؤولون إسرائيليون كبار: إسرائيل ترفض معظم مطالب حماس المتعلقة بالتهدئة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (مفزاك لايف)، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، رفض الحكومة الاسرائيلية، معظم مطالب حركة (حماس)، المتعلقة بتفاهمات التهدئة.

وبحسب الموقع ذاته، قال المسؤولون: "ليس هناك مشكلة في توسيع مساحة الصيد، أو إدخال الأموال القطرية الى قطاع غزة، ولكن هناك مشكلة في الكثير من الأشياء الاخرى التي تريدها حماس، مثل الميناء ومهمة اعادة تأهيل قطاع غزة وأشياء أخرى". 

وأضاف المسؤولون: "إسرائيل قدمت ردها، من خلال مصر وحماس اللتان اصبحتا على علم بما تقرر في إسرائيل، حيث أن اسرائيل طالبت بوقف تام لمسيرات العودة عند السياج، وإطلاق البالونات الحارقة المفخخة على المستوطنات، بالاضافة الى وقف الفعاليات في منطقة السياج وإلقاء العبوات المتفجرة".

وأشار المسؤولون إلى أن اسرائيل مصممة على الضغط على حركة حماس، لافتين إلى أنه اذا لم يتم الافراج عن الجنود الاسرى فلن تحصل غزة على شيء من إسرائيل.

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