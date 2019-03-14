صور: "دنيا الوطن" تستقبل وفداً من شركة "الملتزم" للتأمين لبحث سبل التعاون





وكان في استقبال الوفد، كل من السيد مأمون أبو شعبان، المدير المالي والإداري في "دنيا الوطن"، والسيدة حنين حمدونة، المساعد التنفيذي ومسؤولة العلاقات العامة، بالإضافة إلى السيدة ألاء النمر، المساعد الإداري.





ورحبت إدارة "دنيا الوطن" بالوفد، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشركة، والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، بما فيها شركات التأمين في قطاع غزة، ومحافظات الوطن.





وشرح الوفد الزائر خلال هذه الزيارة "الودية التعاونية"، برامج شركة "الملتزم"، وآلية عملها، فيما تخلل الاجتماع بحث سبل التعاون بين "الملتزم" و"دنيا الوطن"، وتوطيد العلاقة والشراكة بين الشركيتن.





وكان وفد شركة "الملتزم" للتأمين من أسامة عمار، مدير العلاقات العامة في الشركة، بالإضافة إلى السيد محمود سكيك، المدير الإداري للشركة.

















خاص دنيا الوطنزار وفد من شركة "الملتزم" للتأمين اليوم الخميس 14-3-2019، مقر شركة "دنيا الوطن" في مدينة غزة.