الصالحي: حزب الشعب لم يُعط أية موافقة على المشاركة بالحكومة

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي: إن حزب الشعب لم يعطٍ أية موافقة على المشاركة في حكومة الدكتور محمد أشتية، وأن القرار بهذا الشأن هو ملك اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، مؤكداَ أن القرار سوف يتم بعد اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف، وعلى ضوء الحوار في كيفية معالجة الأزمة العامة للوضع الفلسطيني.وشدد الصالحي في تصريح صحفي، ظهر اليوم الخميس، على أن المصدر الوحيد لأية أخبار في هذا الشأن، هو قرارات هيئات الحزب القيادية، محذراَ من محاولات اختلاق الشائعات بهذا الخصوص من اَي طرف كان.