محافظ رام الله والبيرة تُطلع سفير مالطا على معاناة شعبنا











وشددت د. غنام خلال استقبالها للسفير غاوتشي في مقر المحافظة صباح اليوم الخميس، على أن جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى هي استهداف للوجود الفلسطيني في القدس، معتبرة ما يحدث في الأقصى والقدس اعتداء سافر على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.وتحدثت المحافظ غنام عن البطش الممارس من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق الأطفال مبرزة شهادات حية عن استهداف الأطفال والأسرى والإعدامات الميدانية على الحواجز بشكل مباشر، ناهيك عن جملة الاعتداءات على الأرض والمقدسات.ووضعت د. غنام، السفير بصورة ما تعانيه المرأة الفلسطينية عامة والمقدسية خاصة من تنكيل واعتقال، قائلةً: إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي، فإن المرأة المقدسية تضرب وتعتقل وتسحل من قبل جنود الاحتلال، مطالبةً العالم بالوقوف أمام مسؤولياته في توفير الحماية لأبناء شعبنا.وتوجهت د. غنام بالشكر لجمهورية مالطا حكومةً ورئاسةً وشعباً على ما تقدمه من دعم لفلسطين، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمالطي.كما بحثت د. غنام مع السفير غاوتشي، سبل تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي بين البلدين، متمنية اللقاء به في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.بدوره، شكر السفير غاوتشي المحافظ غنام على الاستقبال، مؤكدًا "أهمية التواصل البنّاء لصالح أبناء شعبنا"، مشيرًا إلى أن "مالطا تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ناقلاً تحيات رئيسة جمهورية مالطا "ماري لويز كوليرو بريكا" للمحافظ غنام ولشعبنا.