خلال وقفة تضامنية مع الأسرى.. بحر: ندعو شعبنا للنفير العام يوم غدٍ

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس د. أحمد بحر، للنفير العام غدا الجمعة ضد سياسات الاحتلال في القدس، جاءت تصريحات بحر، خلال كلمة له ألقاها في وقفة تضامنية نظمتها كتلة التغيير والإصلاح صباح اليوم بمقر التشريعي.وأبرق بحر، بالتحية للعلماء والقيادات السياسية والمرابطين والمرابطات في القدس والأقصى وخاصة المصرون منهم على إقامة الصلاة في مصلى باب الرحمة، مشددًا في كلمته على أن تدنيس القدس رسالة إهانة من الاحتلال لأمة المليار ونصف المليار مسلم.ودان جرائم الاحتلال في القدس، واصفًا إياها بالقبيحة، ومؤكدًا أنها لن تمر، قائلاً:" لن يتم تهويد القدس ولو على جثثنا"، مناشدًا القادة العرب والشعوب كافة ليقفوا مع القدس وأهلها ويدعموا صمود المقدسيين.وفي نهاية كلمته أبرق بحر، بالتحية للأسرى في سجون الاحتلال وخاصة النواب المختطفين والذين كان أخرهم النائب السابق المبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير، الذي اختطفه الاحتلال يوم أمس من بيته في مدينة البيرة المحتلة، منددًا بتجديد الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب أحمد عطون، داعيًا المؤسسات والمنظمات الأممية للعمل من أجل ضمان الافراج عنهم جميعًا.