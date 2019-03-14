شؤون فلسطينية

أبو عمرو يُؤكد مجدداً على رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)

أبو عمرو يُؤكد مجدداً على رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)
زياد أبو عمرو
رام الله - دنيا الوطن
التقى د. زياد أبو عمرو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة العلاقات الدولية في المنظمة في مكتبه في رام الله، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين لدى دولة فلسطين السيد قواة واي.

ووضع أبو عمرو، قواة في صورة التحركات الفلسطينية في مواجهة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في القدس واعتداءات على المسجد الأقصى، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية، فيما يتعلق باقتطاع أموال الشعب الفلسطيني. 

كما أكد أبو عمرو من جديد على رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن) الأمريكية التي تهدف إلى طمس قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وثمن الدور، الذي تقوم به الجمهورية الصينية في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

من جهته، أكد السفير الصيني على موقف بلاده الثابت والأساسي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مجدداً دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلة. 

كما أعرب عن حرصه على توثيق التعاون بين البلدين والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب، خاصة في ظل توفر علاقلات جيدة بين الصين وفلسطين في شتى المجالات.

وعلى صعيد آخر، التقى أبو عمرو، الممثل السويسري لدى دولة فلسطين، السيد جوليان توني، وأطلعه على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووشدد أبو عمرو على أهمية الدور السويسري في دعم القضية الفلسطينية في العديد من المجالات، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون، والدعم للقضية الفلسطينية.

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