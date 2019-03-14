الشرطة تلقي القبض على مشتبه بقتل زوجته في بيت لحم

قال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن شرطة بيت لحم، ألقت القبض على المشتبه به، بقتل زوجته، وتباشر بسماع أقواله.





وكانت الشرطة والنيابة العامة، باشرتا اليوم الخميس، التحقيق في ملابسات وفاة مواطنة تبلغ من العمر (31 عاماً) داخل منزلها في بلدة حوسان غرب بيت لحم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه تم نقل القتيلة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث تبين بعد المعاينة، أنه تم طعنها بسكين عدة مرات في الرأس.



رام الله - دنيا الوطن