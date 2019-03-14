شؤون فلسطينية

تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية روابي الإنجليزية بخبرات عريقة لأعضائه

تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية روابي الإنجليزية بخبرات عريقة لأعضائه
رام الله - دنيا الوطن
شكّلت أكاديمية روابي الإنجليزية، أول مجلس أمناء لها، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي، الذي عقد في مبنى الأكاديمية بمدينة روابي، وتخلله مناقشة الخطة السنوية للعام الدراسي الجديد والمصادقة على التقارير المالية والإدارية والتعليمية للأكاديمية.

 ويضم المجلس 5 أعضاء ذوي خبرة عالية في مجالات مختلفة، ليشكل جسماً متكاملاً مع الهيئة الإدارية والكادر التعليمي للأكاديمية، للعمل على الوصول بالأكاديمية إلى مستويات عالمية، ويتكوّن المجلس من:

رئيسة مجلس الأمناء، أ. ديانا عبد النور، وهي خبيرة أكاديمية وتعليمية عملت في المجال التعليمي لمدة 45 عاماً، حيث شغلت مناصب إدارية وتدريسية مختلفة في مدارس الـ "فريندز" على مدى 19 عاماً، وكان آخرها منصب مديرة المدرسة، كما عملت كمستشارة تعليمية لمدرستي المستقبل وبكالوريا الرواد، وتحمل شهادات من جامعات عريقة أهمها جامعة هارفارد.

 عضو المجلس، أ. عيسى قسيس، ويشغل منصب مستشار محافظ سلطة النقد للتخطيط الاستراتيجي والشؤون الدولية، وقد شغل عدة مناصب مالية واستشارية عُليا، حيث عمل سابقاً كمدير عام لبنك الاستثمار الفلسطيني، ورئيساً تنفيذياً لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، كما عمل مستشاراً مالياً في صندوق الاستثمار الفلسطيني.

عضوة المجلس، أ. سماح أبو عون، وتشغل منصب مدير عام مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وطورت استراتيجية لإنشاء خط أنابيب لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، ولعبت دورًا أساسيًا في إنشاء مركز للابتكار، ولديها خبرة في المنظمات المحلية والدولية لمدة 10 سنوات، وحاصلة على درجة الماجستير من جامعة انفورما/ جورج واشنطن.

عضو المجلس، أ. غادة الترزي، وتشغل منصب أستاذة، ومحاضرة في جامعة بيرزيت لدائرة اللغات والترجمة، كما وترأست الدائرة سابقاً، وكانت قد حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية والتربية والتعليم من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة الماجستير في تخصص اللغات- اللغة الإنجليزية، من جامعة "ليدز" في المملكة المتحدة، ولديها العديد من المنشورات والمؤلفات عن كيفية تعليم اللغة الإنجليزية.

عضو المجلس باسل أبو شمط، ويشغل منصب مدير للعطاءات ومديراً للمبيعات في شركة "نوفارتيس" العالمية للأدوية، وحصل على العديد من شهادات التقدير والتميز من شركة "نوفارتس" على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما شارك في العديد من المؤتمرات والدورات، وورشات العمل على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكدت رئيسة مجلس الأمناء عبد النور، أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة المدرسة السنوية، حتى يضخ جميع أعضاء المجلس خبراتهم في الأكاديمية خاصة بعد أن حققت تقدّما كبيراً بين المدارس الفلسطينية والإقليمية، حيث أنها استقدمت إلى فلسطين نظام كامبردج (IGCSE) البريطاني العالمي لتُنشئ طلبتها على أسس دولية إبداعية، ورغم أن الأكاديمية لا تزال جديدة إلا أن الإقبال الكبير عليها يضعنا في مسؤولية كبيرة أمام الطلبة وأهاليهم، ولهذا فإن المراحل القادمة ستشهد برامج تعليمية وتدريبية متنوعة للطلبة، ضمن استراتيجية واضحة ومدروسة، مؤكدة أنه من الفخر لها أن تضع خبراتها الطويلة في مجال التعليم والإدارة في هذا الصرح التعليمي المتقدّم.

وأضافت عبد النور، أن مجلس الأمناء عُيّن من أجل تطوير العملية التعليمية والتربوية والخروج بقرارات بشأن المسائل الملحة التي قد تطرأ على الأكاديمية، ولتطوير العلاقات الخارجية والاتفاقيات مع الهيئات التعليمية العالمية التي يمكن أن تفتح فرصا جديدة للأكاديمية، من إداريين ومعلمين وطلبة على حد سواء، الموافقة على سياسات الأكاديمية الرسمية، وضمان أعلى مستوى من المساءلة والشفافية للأكاديمية.

ويشار إلى أن أكاديمية روابي الإنجليزية، تعتبر من أفضل المدارس في فلسطين، حيث تدرس طلبتها منذ المرحلة التمهيدية على منهاج (IGCSE) البريطاني العالمي، وتسعى إدارتها إلى إشراك الطلبة في الأنشطة المجتمعية والتعليمية والإبداعية، مثل النشاطات الاثرائية اللامنهجية المتنوعة والنوادي التعليمية بأساليب متنوعة فعالة، وهي تدرّس طلبة من المرحلة التمهيدية حتى الصف الثامن الإعدادي، الذي سيجري افتتاحه خلال السنة الدراسية الجديدة.

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