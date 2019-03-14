فتح: تفاهمات التهدئة كما هي تُعزز مفهوم كيان غزة المنفصل عن الوطن

خاص دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إن قطاع غزة يراد له من قبل إسرائيل، أن يتحول إلى قضية اقتصادية، مشدداً على ضرورة استعادة اللحمة، لما تبقى من الأرض الفلسطينية.





وأوضح أبو سيف، لبرنامج "استوديو الوطن"، أن التفاهمات تعزز مفهوم أن غزة تصبح كياناً منفصلاً عن الوطن، متابعاً: "حماس لم تمنح الحكومات المتعاقبة الفرصة للعمل في غزة، وتريد من التمويل الدولي، أن يأتي إليها، وليس للشعب الفلسطيني".





وأضاف: "ما يجري في القدس والخليل وغزة، يؤكد أن شعبنا قضيته وطنية وليست إنسانية، وعلاقتنا بالإخوة المصريين غير مرتبطة بالوفد الأمني المصري".





