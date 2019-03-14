سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عبد الله البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، بحق الأسير عبد الله محمد البرغوثي، وذلك قبل موعد الإفراج عنه بيوم.وبين نادي الأسير، أن الأسير البرغوثي والبالغ من العمر (35 عاماً) وهو من بلدة دير غسانة، أنهى محكوميته البالغة أربعة شهور، وقبل الإفراج عنه بيوم صدر بحقه أمر اعتقال إداري، علماً أنه قضى سابقاً عشر سنوات في معتقلات الاحتلال، حيث أُفرج عنه عام 2016، وأعيد اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، ويقبع في معتقل (عوفر).