خلف: يمكن الاتفاق على آلية تدريجية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

خاص دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إنه يمكن الاتفاق على آلية تدريجية لرفع الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة.





وأوضح خلف، لبرنامج "استوديو الوطن"، أن وجود السلطة الفلسطينية في مباحثات التهدئة، يمكن أن يجعل الأمر أسهل بكثير للوصول إلى تفاهمات التهدئة، متابعاً: "نناقش التفاهمات بحالة الانقسام، وذلك عكس نفسه على قوة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي".





وأضاف خلف: "رفع الحصار يتعلق بقضايا رئيسية، وكل العناوين مطروحة للنقاش، والمبدأ لدينا رفع الحصار بشكل كامل، والأمر غير متعلق بقضايا تفصيلية".





وأكمل: "يمكن أن نتفق على آلية تدريجية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ومطلبنا الرئيس الرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة، وننتظر الردود المصرية، وسنتصرف بشكل جمعي على هذه الردود".





واستطرد خلف: "أكدنا لمصر على كل مطالبنا، وهذه المطالب محط نقاش مع حكومة الاحتلال وأجهزته، ونضغط من أجل الرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة، ولم نلمس خطوات جدية".





ولفت خلف، إلى أن الاحتلال يماطل ويسوف، ويكسب الوقت في إطار حملاته الانتخابية، التفاهمات تضم توسيع مساحة الصيد، وكل الأفكار مطروحة للنقاش مع المصريين، كما أن التفاهمات تتعلق بكسر الحصار، وإدخال السلع لقطاع غزة، والسماح بمشاريع التشغيل.