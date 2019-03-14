أبو حسنة: الأحد المُقبل سيبدأ توقيع عقود برنامج التشغيل المؤقت لـ 6400 مُستفيد

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنه سيتم البدء بتوقيع عقود المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت "العمل مقابل النقد" يوم الأحد المقبل.وأوضح أبو حسنة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن عملية توقيع العقود للمستفيدين، ستتم بطريقة تدريجية، بحيث يتم توقيع ما بين 150 إلى 200 طلب في اليوم.يذكر، أن أبو حسنة، قد أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت 6400 شخص، سواء من الخريجين الجدد في مجالي الصحة والتعليم، أو العمال.