الحساينة: مشاريع بقيمة 84 مليون دولار يجري تنفيذها في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، عن تقدم ملموس يجري في المشاريع الإنشائية، والبنية التحتية، ومشاريع إعادة إعمار غزة، التي تنفذها الوزارة حالياً في قطاع غزة بقيمة 84 مليون دولار.جاء ذلك، خلال لقاء جمع الحساينة مع شركات المقاولات المنفذة للمشاريع، كما وطمأنهم على استكمال تنفيذ المشاريع دون توقف، وفقاً للبرتوكولات الموقعة مع الجهات المانحة، ضمن برامج إعادة إعمار غزة.وأكد الحساينة على متابعته الحثيثة لسير أعمال المشاريع دون توقف، بالتنسيق مع الجهات المانحة، والمشاريع هي مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة 16 مليون دولار، والتي تشمل إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي، وإعمار حي الندى، وإنشاء 23 عمارة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع المنحة الماليزية بقيمة 6 مليون دولار، ومشاريع المنحة الألمانية بقيمة 23 مليون دولار لإعمار المنازل المدمرة، ومشاريع المنحة الكويتية لتأهيل البنية التحتية بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، بقيمة 4 مليون دولار.وشكر الحساينة الدول العربية، والدول الأوروبية، الصديقة على دعمهم لأبناء شعبنا، ودعم القضية الفلسطينية، متمنياً عليهم مواصلة جهودهم في مساندة شعبنا الفلسطيني.