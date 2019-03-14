شؤون فلسطينية

أخر تطورات المنخفض الجوي على فلسطين

أخر تطورات المنخفض الجوي على فلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد من ساعات الليل الأولى من يوم أمس الأربعاء بمنخفض جوي جديد وهطلت الامطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد على فترات مع إنخفاض ملموس وواضح في درجات  الحرارة .

ومن المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار وتتحسن فرص الهطول في مناطق واسعة من البلاد خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس وتسود أجواء بارد، وفق "طقس فلسطين". 

ومن المتوقع أن يستقر الجو بشكل مؤقت وقصير يوم الغد الجمعة قبل ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد يوم السبت وتسقط المزيد من الأمطار بعد مشيئة الله تعالى.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الخميس و الأيام الثلاثة القادمة:

اليوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويوم الغد الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسقط تدريجياً الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً، وخاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويوم الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجخ عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الامطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ومن المتوقع أن يستقر الجو تدريجياً إبتداءاً من يوم الإثنين.

والله تعالى أعلى وأعلم 

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