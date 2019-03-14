شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: جهود مصرية للتهدئة بغزة ولا تراجع عن أهدافنا السياسية

الجهاد الإسلامي: جهود مصرية للتهدئة بغزة ولا تراجع عن أهدافنا السياسية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: إن جهداً مصرياً يبذل من أجل الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن هذا الجهد مرتبط بالفعل الشعبي في الميدان.

وعبر البريم، خلال برنامج "استوديو الوطن"، عن أمله أن يتطور الجهد المصري، وصولاً لاتفاق حول التفاهمات مع الاحتلال، متابعاً: "نتمنى أن تحقق الوساطة المصرية متطلبات الشعب الفلسطيني".

وأضاف البريم: "لن نتراجع أمام جرائم الاحتلال، بقتل الأطفال ومهاجمة المتظاهرين السلميين، والحراك الفلسطيني مستمر بمسيرات العودة، وغيرها، وعهدنا ألا نتراجع كشعب فلسطيني ومقاومة".

وأكمل: "لن نتراجع عن أهدافنا السياسية والآنية، الخاصة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ومستمرون في خيارتنا النضالية، وتحديداً مسيرات العودة، ولن نتراجع عن هدف رفع الحصار". 

أخبار ذات صلة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه بقتل زوجته في بيت لحم

الشرطة تلقي القبض على مشتبه بقتل زوجته في بيت لحم

تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية روابي الإنجليزية بخبرات عريقة لأعضائه

تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية روابي الإنجليزية بخبرات عريقة لأعضائه

بأكثر من 32 مليون دولار.. مساعدات مالية يابانية جديدة للشعب الفلسطيني

بأكثر من 32 مليون دولار.. مساعدات مالية يابانية جديدة للشعب الفلسطيني

فتح: تفاهمات التهدئة كما هي تُعزز مفهوم كيان غزة المنفصل عن الوطن

فتح: تفاهمات التهدئة كما هي تُعزز مفهوم كيان غزة المنفصل عن الوطن

سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عبد الله البرغوثي

سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عبد الله البرغوثي

خلف: يمكن الاتفاق على آلية تدريجية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

خلف: يمكن الاتفاق على آلية تدريجية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

قيادي بحماس يتحدث عن مستجدات المفاوضات مع الاحتلال والتفاهمات وسلاح المقاومة

قيادي بحماس يتحدث عن مستجدات المفاوضات مع الاحتلال والتفاهمات وسلاح المقاومة

أبو حسنة: الأحد المُقبل سيبدأ توقيع عقود برنامج التشغيل المؤقت لـ 6400 مُستفيد

أبو حسنة: الأحد المُقبل سيبدأ توقيع عقود برنامج التشغيل المؤقت لـ 6400 مُستفيد

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية روابي الإنجليزية بخبرات عريقة لأعضائه

تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية روابي الإنجليزية بخبرات عريقة لأعضائه

سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عبد الله البرغوثي

سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عبد الله البرغوثي

الخارجية: تنظر بخطورة لهجوم الاحتلال على الأوقاف الإسلامية ودورها في حماية الأقصى

الخارجية: تنظر بخطورة لهجوم الاحتلال على الأوقاف الإسلامية ودورها في حماية الأقصى

المصري يؤكد أهمية دعم البحث العلمي والاستثمار بالمشاريع الإبداعية والريادية

المصري يؤكد أهمية دعم البحث العلمي والاستثمار بالمشاريع الإبداعية والريادية

حنا: لن تمر الصفقات المشبوهة والمشاريع المعادية للقضية الفلسطينية

حنا: لن تمر الصفقات المشبوهة والمشاريع المعادية للقضية الفلسطينية

خالد: تقرير الخارجية الأمريكية دعم مباشر لحكومة بنيامين نتنياهو

خالد: تقرير الخارجية الأمريكية دعم مباشر لحكومة بنيامين نتنياهو

وزير الصحة يجتمع بنقيب الأطباء ويُشيد بمتانة العلاقة مع النقابة

وزير الصحة يجتمع بنقيب الأطباء ويُشيد بمتانة العلاقة مع النقابة

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بتهمة القتل القصد

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بتهمة القتل القصد

منوعات

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

&#34;علا فارس أم القمل والصيبان&#34;.. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

"علا فارس أم القمل والصيبان".. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: &#34;وعدني يهديني جثتك&#34;؟

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: "وعدني يهديني جثتك"؟

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

كيف استغل مايكل جاكسون زوجته لإخفاء انتهاكاته مع الأطفال؟

كيف استغل مايكل جاكسون زوجته لإخفاء انتهاكاته مع الأطفال؟

عربي

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

الخارجية الأمريكية تُقدم تقريرها بشأن مقتل &#34;خاشقجي&#34;

الخارجية الأمريكية تُقدم تقريرها بشأن مقتل "خاشقجي"