الجهاد الإسلامي: جهود مصرية للتهدئة بغزة ولا تراجع عن أهدافنا السياسية

خاص دنيا الوطن

قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: إن جهداً مصرياً يبذل من أجل الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن هذا الجهد مرتبط بالفعل الشعبي في الميدان.







وعبر البريم، خلال برنامج "استوديو الوطن"، عن أمله أن يتطور الجهد المصري، وصولاً لاتفاق حول التفاهمات مع الاحتلال، متابعاً: "نتمنى أن تحقق الوساطة المصرية متطلبات الشعب الفلسطيني".





وأضاف البريم: "لن نتراجع أمام جرائم الاحتلال، بقتل الأطفال ومهاجمة المتظاهرين السلميين، والحراك الفلسطيني مستمر بمسيرات العودة، وغيرها، وعهدنا ألا نتراجع كشعب فلسطيني ومقاومة".





وأكمل: "لن نتراجع عن أهدافنا السياسية والآنية، الخاصة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ومستمرون في خيارتنا النضالية، وتحديداً مسيرات العودة، ولن نتراجع عن هدف رفع الحصار".