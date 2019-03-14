تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي: إنه سيشكل حكومة خبراء ستشمل الشبان والشابات الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة.وأضاف أن حكومته الجديدة ستتشكل في أوائل الأسبوع المقبل وستبدأ مشاورات لاختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي.وقال بدوي وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: "فيما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور فيما يخصها ونقول بصدق إن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة تمثل كل الطاقات وخاصة الشبانية من بنات وأبناء وطننا".ويأتي تعهده خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة.وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء بعد استقالة أحمد أويحيى، بعد نحو ثلاثة أسابيع شهدت مظاهرات حاشدة اعتراضا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.