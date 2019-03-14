شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن إسرائيل نشرت صور أقمار صناعية، التقطت للأراضي السورية، تظهر منشأة عسكرية تقع قرب الحدود اللبنانية، يتم استخدامها لتصنيع صواريخ "أرض - أرض" دقيقة.







وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن تقرير استخباري نشرته شركة (إيمدج سات إنترناشونال)، أنه لا يتم تصنيع محركات الصواريخ أو الرؤوس الحربية في الموقع المذكور.



وأشارت إلى زيادة حركة مرور المركبات إلى الموقع في الأشهر الأخيرة.



















وحددت الشركة مقر الموقع في مدينة صافيتا غربي سوريا، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الحدود اللبنانية.ودعمت الشركة تقريرها بصور القمر الصناعي، التي اتضح منها أن المنشأة تقع في منطقة، يسيطر عليها الجيش السوري، وأن بطاريات روسية مضادة للطائرات منتشرة هناك.ووفقًا للشركة، فإن نوع البناء وموقع المنشأة ودليل النشاط فيها وفي محيطها، يزيد من احتمال وجود مصنع لتصنيع الصواريخ. لكن إيمدج سات إنترناشونال عادت لتضيف، أنها لم تتمكن من التأكد من هذه النقطة، وما إذا كان الموقع يخضع لسيطرة إيرانية.