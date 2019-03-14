الشهر المُقبل.. حوار عربي روسي حول القضايا العربية والدولية





وأشار نوفل إلى أنه سيتم عقد اجتماع تحضيري قبل جلسة الحوار، إضافة إلى عقد اجتماعات مجلس الأعمال العربي الروسي المشترك في النصف الأول من الشهر المقبل.





رام الله - دنيا الوطنكشف سفير دولة فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن عقد جلسة حوار عربي- روسي في موسكو، على مستوى وزراء الخارجية في 16 من الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الاجتماع لبحث العديد من القضايا العربية والدولية.وأوضح نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس، أن هذا الحوار يتم إجراؤه بشكل دوري بين روسيا والدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف؛ لبحث العلاقات الاقتصادية والثنائية، وبحث مجموعة من القضايا، أبرزها الملف الفلسطيني والسوري، مشدداً على أن الحوار سيناقش الملف الفلسطيني بكافة جوانبه.من جهة ثانية، قال السفير: إن الرئيس محمود عباس، بعث رسالة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، وكافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، إضافة إلى الموقف الأمريكي المعادي، وما تسمى بـ (صفقة القرن).