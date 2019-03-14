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شؤون فلسطينية

وزير الصحة يجتمع بنقيب الأطباء ويُشيد بمتانة العلاقة مع النقابة

وزير الصحة يجتمع بنقيب الأطباء ويُشيد بمتانة العلاقة مع النقابة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم، بنقيب الأطباء المنتخب شوقي صبحة، وهنأه بانتخابه نقيباً للأطباء الفلسطينيين.

وأشاد عواد بالعلاقة المتينة التي تربط وزارة الصحة بنقابة الأطباء، مؤكداً على أن الإنجازات التي يشهدها القطاع الصحي لم تكن لتتحقق لولا تظافر الجهود بين الوزارة، وجميع النقابات الصحية، وبدعم من القيادة السياسية، ممثلةً بالرئيس محمود عباس.

وأطلع الوزير عواد، نقيب الأطباء على آخر الإنجازات والافتتاحات التي شهدها قطاع الصحة، مضيفاً أن الأسابيع المقبلة ستشهد عدداً من الافتتاحات الكبرى والمهمة، مثل مستشفى هوغو تشافير للعيون في ترمسعيا، إضافة إلى إنجاز شوط كبير في بناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، ومستشفى دورا الحكومي.

من جهته، أكد نقيب الأطباء على "متانة العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة، ممثلة بالدكتور والزميل عواد"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل الجماعي لإحداث مزيد من التطوير والبناء على ما تم إنجازه.

وأشاد صبحة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بصورة آمنة مستدامة وبجودة عالية، من خلال تطوير كادرها الطبي والصحي والإداري وإدخال خدمات جديدة وأجهزة حديثة في أقسامها ومستشفياتها، ما انعكس إيجاباً على الوضع الصحي الفلسطيني، وجعله منافساً لدول متطورة.

وهنأ نقيب الأطباء وزير الصحة على إنجاز واعتماد هيكلية الوزارة من قبل مجلس الوزراء، الأمر الذي سينصف جميع موظفي الوزارة، وبالأخص الأطباء.

وتمنى صبحة، استمرار العلاقات الاستراتيجية بين النقابة ووزارة الصحة، مضيفاً أن وزير الصحة، وقبل استلامه لهذه الحقيبة كان نقيباً للأطباء، أي أنه نقابي قبل أن يكون وزيراً، وهو أمر ساهم بشكل كبير في تطوير العلاقة ما بين النقابة والوزارة.

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