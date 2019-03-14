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شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بتهمة القتل القصد

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بتهمة القتل القصد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا، برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي، أيمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم الأول (م، ع، ج) والمتهم الثاني (م، م، ج) بتهمة القتل القصد، خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.

 

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