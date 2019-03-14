الحركة الأسيرة: قرارات حاسمة خلال أيام ستُغيّر مجرى الأمور بالسجون

رام الله - دنيا الوطنقالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء: إن الساعات والأيام المقبلة، ستشهد قرارات حاسمة، دون أن تكشف عن طبيعتها.ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الحركة قولها: إن هذه القرارات "ستغيّر مجرى الأمور في السجون كافة، حال لم تُحلّ أزمة الأجهزة المسرطنة" التي ركّبتها قوات الاحتلال في (سجن النقب).ودعت الحركة الأسيرة إلى توجيه الأنظار لـ (سجن النقب) في الفترة المقبلة.وتشهد سجون الاحتلال، حالة من التوتر منذ أسابيع، عقب تركيب مصلحة السجون الإسرائيلية، أجهزة تشويش على أسوار (سجن النقب)، وهو الأمر الذي رفضته الحركة الأسيرة، نظرًا للأضرار الصحية بالغة الخطورة، التي تسبّبها تلك الأجهزة على الأسرى.