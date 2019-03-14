عريقات: ما تقوم به إدارة ترامب تغيير جذري بسياستها الخارجية

رام الله - دنيا الوطنأكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك تغييراً جذرياً في سياسة إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.جاء ذلك، خلال لقاءات عريقات مع القنصل البريطاني العام، وممثل إيرلندا لدى فلسطين، ووفد طلابي من جامعة أميري (Emory) الأميريكية، ووفد طلابي أمريكي آخر من جامعة جورج تاون (Georgetown)، كل على جدة.وقال عريقات: ان إسقاط اصطلاح مُحتلة في الإشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان العربي السوري المحتل، ليس مجرد تغيير في الاصطلاحات، وإنما تغيير في السياسات، يضاف إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة، وإغلاق القنصلية الأميريكية في القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وشرعنة الاستيطان، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقطع المساعدات وخاصة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، واعتبار جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبما في ذلك الإعدامات الميدانية للأطفال والشيوخ والنساء والمقعدين، وتسميته دفاعاً عن النفس، جعل من هذه الإدارة شريكاً فعلياً للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين.ودعا عريقات المجتمع الدولي للأخذ بعين الاعتبار، ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل)، والتأكيد على رفضها لسياسات إدارة الرئيس ترامب، المُخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية.