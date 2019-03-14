الشرطة: مقتل مواطنة في الثلاثينات من عمرها ببيت لحم ومباشرة التحقيق

رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة، اليوم الخميس، أنها تحقق في مقتل مواطنة، لقيت مصرعها في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن مواطنة (31 عاماً) قتلت، في بيت لحم، بينما بدأت الشرطة والنيابة العامة بمباشرة التحقيق.