الشرطة: مقتل مواطنة في الثلاثينات من عمرها ببيت لحم ومباشرة التحقيق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة، اليوم الخميس، أنها تحقق في مقتل مواطنة، لقيت مصرعها في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن مواطنة (31 عاماً) قتلت، في بيت لحم، بينما بدأت الشرطة والنيابة العامة بمباشرة التحقيق.
أفادت الشرطة، اليوم الخميس، أنها تحقق في مقتل مواطنة، لقيت مصرعها في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن مواطنة (31 عاماً) قتلت، في بيت لحم، بينما بدأت الشرطة والنيابة العامة بمباشرة التحقيق.
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