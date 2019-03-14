مجدلاني: تقرير الخارجية الأمريكية فاقد المصداقية وإجراءات حكومة نتنياهو تنفيه

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن غياب مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" عن التقرير السنوي، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، يعبّر عن محاولة لنفي صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967 الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان، تأكيد أميركي على الشراكة مع الاحتلال.





واعتبر مجدلاني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن كل الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب تجعل منها شريكاً للاحتلال، وتنزع الثقة والمصداقية عنها وعن فريقها للعملية السياسية، وبالتالي فقدان أهليتها لرعاية عملية السلام، وإنما يظهرها بالتماهي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تجميل صورته من خلال تغيير وتزييف الوقائع بما يخدم تحقيق ذلك الهدف.









وبين أن التقرير وما يحمله من دلالات تتماشى مع قانون القومية العنصري، الذي اعتبر الضفقة الغربية والقدس جزءاً من أراضي دولة الاحتلال، والاستيطان واجب قومي، وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره، يأتي تقرير الخارجية الأمريكية، استكمالاً لذلك.





وأشار مجدلاني، إلى أن التقرير الأمريكي فاقد للمصداقية، وأنه تعزيز لعنصرية إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية، فالواقع هو وجود الاحتلال، والعالم يشاهد ذلك، وأن نفي صفة الاحتلال، يكون بإنهائه عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أما غير ذلك فهي مهاترات سياسية أمريكية إسرائيلية، لن تجد لها قبولاً في العالم.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف مجدلاني، أن الخارجية الأميركية، وعبر تقاريرها الدولية تريد تجميل صورة الاحتلال، لكن العالم أجمع يدرك بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه، وإرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا.