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شؤون فلسطينية

فتح تُشيد بموقف المملكة العربية السعودية

فتح تُشيد بموقف المملكة العربية السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة (فتح) بالموقف الثابت والراسخ لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابته، وعلى رأسها القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضها لأية قرارات تجحف أو تنتقص من هذه الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية.

وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إن ما جاء على لسان الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي في كلمة المملكة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ليؤكد الموقف الداعم والقوي والمساند، للمملكة العربية السعودية، لشعبنا الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تصديه لصفقة العار.

وأضاف القواسمي، أن ذلك يبعث برسالة واضحة للمعنيين بالأمر، عنوانها؛ أن السلام يبدأ وينتهي في القدس عاصمة دولة  فلسطين المستقلة، وأن مبادرة السلام العربية، يجب أن تُقرأ وتُطبق كما هي، وليس بالمقلوب كما يُريد نتنياهو.

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