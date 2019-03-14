عريقات يُشارك بتجربته مع متدربي برنامج إعداد القادة بالمدرسة الوطنية

استضاف رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، موسى أبو زيد، والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وجدي زياد عبد الحليم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، في مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في مدينة رام الله.





وتحدث عريقات عن تجربته الشخصية في الإدارة والقيادة للمشاركين في برنامج إعداد القادة، الدفعة الثانية، الذي تنفذه المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.





ورحب أبو زيد بعريقات، مشيداً بدوره أمام المتدربين كقائد سياسي ووطني واجتماعي مهم، يمتلك مهارات الذكاء العاطفي في التعامل اليومي بمجال قيادته لملف معقد، كما ويستطيع متابعة القضايا الاجتماعية والسياسية والوطنية بمثابرة عالية وما يدفعه لذلك هو فلسطين شعباً وقضية.





من جانبه، بين عريقات لمتدربي برنامج إعداد القادة المهارات والقيم والصفات القيادية، التي يجب أن يتمتع بها القائد، وتجعله على قدر من العطاء والأهمية في مجتمعه.





واعتبر أن التعلم هو المهارة الأولى التي يجب امتلاكها ومتابعتها لأن العلم لا ينتهي، وبين أيضاً أن القيادة والحكم لا تعني الشكوى، بمعنى ألا يوظف القائد التبرير في عدم القيام بالمهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقه، فالقائد يمتلك القدرة على التخطيط والفكر والمعرفة بحقائق الأمور ومصالح الآخرين، كما ويقدم الحلول لمديره، ويخفف عنه العبء.





وقال عريقات: "في كتابي الحياة مفاوضات، وجدت أن المفاوضات هي ما يجري بالعقل، ويصل للسان والشفاه، لذا يجب موازنة الأمور بهذه المنطقة من الجسد"، موضحاً أن تطوير مهارة السمع عملية مهمة جداً، والنظر عملية مهمة جداً حيث تساهم في استخدام لغة الجسد.





وتطرق عريقات لـ "مجموعة 77" التي تقلد رئاستها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبين أن رئاسة فلسطين للمجموعة جاءت بتكليف من 134 دولة من دول العالم المنضمة للمجموعة، حيث يبرز هذا الترؤس، أن فلسطين دولة جاهزة للاستقلال، وأن فلسطين تستطيع تطوير دول الجنوب في العالم التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية، حيث هناك 132 مليون وفاة من الأمراض السارية، و700 مليون شخص بدون كهرباء و900 مليون شخص بدون ماء، كما وتستطيع أن تجري مفاوضات ما بين دول الشمال ودول الجنوب في العالم، كونها صاحبة تجربة رائدة في هذا المجال.

رام الله - دنيا الوطن