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شؤون فلسطينية

الشعبية تنتقد الاعتقالات ضد الغلاء وتوجه طلباً للأجهزة الأمنية

الشعبية تنتقد الاعتقالات ضد الغلاء وتوجه طلباً للأجهزة الأمنية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، الاعتقالات السياسية على خلفية الحق بالتعبير والتظاهر، ضد أي قضية سواء أكانت سياسية أو مطلبية، أو ضد السياسات الحكومية، وعلى رأسها الغلاء أو أية مظاهر وإجراءات تمس بمقومات صمود جماهير شعبنا.

وطالب مزهر، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأجهزة الأمنية بالتراجع الفوري عن احتجازها للعديد من المعتقلين، وإطلاق سراحهم فوراً، والعمل الجاد على حماية حق الناس بالتجمع والتظاهر السلمي، وضمان ممارسة حقهم، واحترام التباينات والاختلافات في وجهات النظر.

وحذر مزهر، من السياسات والإجراءات التي تساهم في خلق المزيد من الاحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية، وتساهم في تعميق أزمة الانقسام.

وأشار مزهر، إلى أن الاعتداء على الحريات بأشكالها المختلفة تضرب فكرة المقاومة، وتضعف حاضنتها الشعبية، فالمقاومة حرية وكرامة وتحرير، لا يمكن لها أن تجتمع مع القمع والملاحقة والاعتقال على خلفية الرأي أو الدعوة للتجمع  أو التظاهر.

وأكد مزهر، أن التحديات التي تعترض قضيتنا الوطنية خطيرة وكبيرة، تستدعي من الجميع أن يتحمّل مسؤولياته الوطنية في تعزيز صمود جماهير شعبنا، وإشاعة المناخات الإيجابية بالمضي قدماً لإنجاز المصالحة، واستعادة الوحدة، باعتبارها أقصر الطرق للتصدي لهذه التحديات والمخاطر.

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