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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني شهر شباط

الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني شهر شباط
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، بواقع 0.57% في قطاع غزة، وبمقدار 0.49% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.17% في الضفة الغربية. 

السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 10.16%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.14%، وأسعار البيض بمقدار 2.88%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.11%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.14%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.05%. 

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2019 مع شهر شباط 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.44%، بواقع 1.22% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.13% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 1.03% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.57% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.58%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 9.78%، وأسعار الدرنيات بمقدار 8.90%، وأسعار البيض بمقدار 1.71%، وأسعار الأرز بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.00%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.00%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.94%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.77%، وأسعار الأسماك الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.42%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* انخفاضاً مقداره 0.49% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.12%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.88%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 2.38%، وأسعار المحروقات  السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.38%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.00%، وأسعار البيض بمقدار 0.98%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 13.16%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.09%.

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