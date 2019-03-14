أكثر من 150 مستوطناً يقتحمون الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم أكثر 150 مستوطناً من المتطرفين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، في ثلاث مجموعات منفصلة، في حراسة الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أنصار "جماعات المعبد أو الهيكل" المزعوم، نفذت اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.ونقلت (وفا) عن مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن أكثر من 150 مستوطناً، اقتحموا الأقصى خلال ساعة واحدة، عبر مجموعات كبيرة من سوائب المستوطنين.وأضافت، أن مجموعات المستوطنين التي تقتحم الأقصى من باب المغربة، كانت تغادره بعد جولة استفزازية من باب السلسلة، ثم تعاود مرة ثانية وثالثة اقتحامه من باب المغاربة؛ لتسجيل رقم قياسي بعدد المُقتحمين.وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" المنضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، قد جدّدت دعواتها في الأيام الأخيرة لأنصارها، وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته اجتياح الأقصى صباح اليوم، تحت شعار "معاً من أجل منع المسلمين السيطرة على باب الرحمة".من جانبه، أهاب مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس- في بيان أصدره أمس، بالمواطنين إلى مواصلة رباطهم وشدّ الرحال إلى الأقصى، لـما يشكله هذا الرباط من أثر بالغ في تفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف".وأكد على مواقفه السابقة بالتمسك بحق الـمسلمين وحدهم في الـمسجد الأقصى بجميع مصلياته، وساحاته، ومرافقه، وما دار عليه السور فوق الأرض وتحت الأرض.وشدد على موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة، جزءاً لا يتجزأ من الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك، دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال، بأي شكل من الأشكال.