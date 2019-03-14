الخارجية الأمريكية تُقدم تقريرها بشأن مقتل "خاشقجي"

رام الله - دنيا الوطنقال التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان: إن الحكومة السعودية لم تقدم شرحاً مفصلاً لاتجاه التحقيق بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي 200 بلد ومنطقة.وأكد التقرير قيام عملاء من الحكومة السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب قناة (الحرة") الأمريكية.وأوضح، أن الحكومة السعودية، ورغم توقيفها لأشخاص مشتبه بهم، والادعاء على آخرين، والمطالبة بإعدامهم، إلا أنها لم تقدم شرحاً مفصلاً لاتجاه التحقيق وتقدمه.وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوقية، ترتكب في السعودية، وفي مقدمتها، عمليات القتل غير القانوني، والإعدام لجرائم غير عنيفة، وحالات اختفاء قسري، وتعذيب سجناء ومحتجزين، واعتقال تعسفي، وسجناء سياسيين، وقيود صارمة على حرية التجمع والتنقل والدين، وغياب الانتخابات الحرة.وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقدمة التقرير، إلى "أن مؤسسي الولايات المتحدة ومندوبيها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أقروا بأن الحريات الأساسية، مثل حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي، ملك لكل إنسان".