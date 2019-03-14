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شؤون فلسطينية

عريقات: إسرائيل وواشنطن تزرعان بذور حرب دينية وغرينبلات أصبح ناطقاً باسم نتنياهو

عريقات: إسرائيل وواشنطن تزرعان بذور حرب دينية وغرينبلات أصبح ناطقاً باسم نتنياهو
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن قرار واشنطن بإزالة مصطلح احتلال على الأراضي الفلسطينية، والجولان، يعني أن إدارة الرئيس ترامب مستمرة في نهجها بتغيير سياستها، بما يتعلق بالقدس والاستيطان واللاجئين والأراضي المحتلة. 

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن أمريكا تعتقد أن إنكار الحقائق ينفي وجودها، ومبعوثها لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أصبح رئيس الحملة الانتخابية لنتنياهو وحزب (الليكود)، وولد لخدمة مجموعة من المستوطنين والمتطرفين على حساب من يسعى لحل الدولتين.

وتابع عريقات: "بعد كل هذه الإجراءات الأمريكية، يخرجون علينا بالبيانات، ألا تغيير في سياساتنا وكأننا فقدنا عقولنا، متسائلاً:  صناع القرار العرب ماذا ينتظرون".

وأضاف: "هذه عملية تهويدية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، وإدارة الرئيس ترامب، تعمل على زرع بذور حرب دينية لا يعلم نتائجها إلا الله، وهذه المخططات يقومون بها ضمن منهج مدروس".

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الذين يقومون بتدنيس الأقصى واقتحامه، هم الوزراء وأعضاء (الكنيست) ورجال الشرطة والجيش، ضمن مسلسل ممنهج ومخطط، تنفذه الحكومة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية. 

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