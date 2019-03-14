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الكويت تُنهي خدمات مئات المصريين

الكويت تُنهي خدمات مئات المصريين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن وزارة التربية الكويتية، قررت إنهاء خدمات 365 عاملاً، أغلبيتهم العظمى من المصريين.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالوزارة، قولها: إن القرار يأتي في ظل "سياسة الإحلال"، ويشمل معلمين في 7 تخصصات وأخصائيين اجتماعيين.

وقالت المصادر إن 95% من المشمولين في القرار مصريون، مؤكدة، أنه "سيتم إبلاغ العاملين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين؛ لترتيب أوضاعهم وإنهاء متعلقاتهم، تمهيداً لمغادرة الكويت خلال شهر تموز/ يوليو المقبل".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن ديوان الخدمة المدنية، طلب من وزارة التربية الكويتية، تطبيق "سياسة الإحلال"، بتعيين المواطنين بدلاً من الوافدين.

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