بعد انقطاع الكهرباء أسبوعاً.. استئناف العمل في فنزويلا اليوم

يُستأنف العمل في فنزويلا، اليوم الخميس، بعد أسبوع من توقّفه، جرّاء انقطاع التيّار الكهربائي، الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من آذار/ مارس، بحسب ما أعلن وزير الإعلام، خورخي رودريغيز.





رام الله - دنيا الوطنوقال الوزير الفنزويلي، وفق ما أوردت "المصري اليوم": "الرئيس نيكولاس مادورو، قرّر أنّ الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا الخميس، مشيراً إلى أنّ التيّار الكهربائي، تمّت استعادته بنسبة 100% في كلّ أنحاء البلاد تقريباً".وكانت الحكومة، علّقت كلّ أنشطة الإدارة العامّة والمدارس في أعقاب انقطاع التيّار الكهربائي، الخميس الماضي، كما كانت كلّ المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.وعاد التيار تدريجياً، منذ مساء الاثنين، في كاراكاس، وفي معظم ولايات البلاد، وفقاً للحكومة، باستثناء الولايات الغربيّة، وبخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.