إسرائيل تفتتح سفارة جديدة لها بدولة أفريقية الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن إسرائيل ستفتتح سفارة لها في رواندا الشهر المقبل، ضمن تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول أفريقية مختلفة.وأوضحت الصحيفة، أنه سيعين سفير للمكان في كيغالي عاصمة رواندا تزامنا مع فتح السفارة بالعاصمة، لافتاً إلى أن شركة الخطوط الجوية الوطنية في رواندا، ستطلق خطاً جوياً جديداً بين كيغالي وتل أبيب.وتشير الصحيفة إلى جهود دبلوماسية إسرائيلية خفية في أفريقيا، تضمنت علاقات وتقارب منذ سنوات مع رواندا، التي تتطور على المستوى الزراعي والصناعي والحياتي، وأصبحت أهم ثاني دولة على المستوى الاقتصادي والزراعي في العقد الأخير بالمنطقة الأفريقية بأسرها.