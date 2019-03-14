الإكوادور تُغادر نهائيًا اتحاد دول أمريكا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإكوادور، قرارها مغادرة اتّحاد دول أمريكا الجنوبيّة (يوناسور)، وهي منظّمة تأسّست بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو شافيز.وقال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، الذي تولّى الرئاسة، في العام 2017، خلفاً للرئيس اليساري رافايل كورييا: "أُعلن اليوم انسحابنا النهائي من يوناسور"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).واتّحاد دول أمريكا الجنوبيّة، هو منتدى إقليمي للحوار السياسي تمّ إطلاقه في العام 2008، بمبادرة من شافيز، ونظيره البرازيلي آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.