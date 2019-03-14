عاصفة ترابية تضرب مصر

رام الله - دنيا الوطنتعرضت مدن مصرية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، لعواصف ترابية شديدة، وسوء الأحوال الجوية.وتعرضت محافظة البحر الأحمر، لعواصف ترابية شديدة، وسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية، وسرعة في الرياح.وتسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية.كما تعرضت مدينة أسوان لعاصفة ترابية قوية، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، غطت معظم أجزاء المدينة، وبلغت سرعتها مستويات كبيرة، حيث حجبت الرؤية في بعض المناطق، وخاصة المناطق الغربية والصحراوية.وأكد أشرف صالح ، صاحب أحد مراكز الغوص بالبحر الأحمر، أن الأجهزة الأمنية المختصة، أرسلت إشارة لمختلف مراكز الغوص، بأن حالة الطقس غير مستقرة، فتم إيقاف الرحلات البحرية للغوص؛ لحين تحسن الأحوال الجوية، وتم إخطار السائحين من حاحزي الرحلات بالقرار.