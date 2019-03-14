دولي

وسط تبادل الاتهامات.. الحرب الكلامية تشتعل من جديد بين أردوغان ونتنياهو

وسط تبادل الاتهامات.. الحرب الكلامية تشتعل من جديد بين أردوغان ونتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اشتعلت الحرب الكلامية بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إن تركيا لن تنجر وراء استفزازات نتنياهو، بعد وصف الأخير له بالديكتاتور وقوله: "إذا يوجد ظالم في هذا العالم فإنه أنت".

وأضاف أردوغان: "إنك تحاول استفزازنا، لكنك لن تنجح، ولم ننجر وراء استفزازك؛ لأننا ننتمي لدين عالمي يقينا من الوقوع في هكذا ألاعيب".

وتابع أردوغان، مخاطباً نتنياهو: "أليس من دخل أماكننا المقدسة بالأحذية (في المسجد الأقصى) هم عسكرك وشرطتك؟ كيف ستبرر هذا الأمر؟".

من ناحيته، أكمل نتنياهو هجومه على أردوغان عبر حسابه الرسمي، قائلاً: "أردوغان، الديكتاتور الذي يضع عشرات آلاف منافسيه السياسيين في السجون، ويرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد، ويحتل قبرص الشمالية، يلقي لي ولإسرائيل وجيشها مواعظ حول الديمقراطية وأخلاقيات الحرب، كم هذا مضحك".

وأضاف نتنياهو: "من الأفضل ألا يتدخل في شؤون القدس، عاصمتنا على مدار 3000 سنة، أردوغان لا يمكنه إلا أن يتعلم منا كيف يجب احترام كل الديانات، وحماية حقوق الإنسان".

واندلعت منذ أيام، بين نتنياهو وأردوغان، حرب كلامية مصحوبة باتهامات وسباب، عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها: إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وإنما فقط لليهود.

ووصف أردوغان، بكلمة ألقاها في أنقرة، نتنياهو "بالظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين، وهم بعمر السبع سنوات"، داعياً إياه لـ"العودة إلى رشده".

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