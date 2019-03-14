إيران: سَنَرُد بإجراءات هجومية استباقية قوية على أي محاولة لتهديد أمننا

وأعلنت إيران مراراً في الآونة الأخيرة، أنها ستتخذ نهجاً هجومياً لضمان أمن البلاد في حال الضرورة لذلك، بعد أن أصرت خلال السنوات الماضية على أن كل إجراءاتها العسكرية، تحمل طابعاً عسكرياً.





يأتي ذلك على خلفية زيادة خلافاتها مع الولايات المتحدة، والخصوم في منطقة الخليج، خاصة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ارتفاع كثافة الهجمات على القوات الإيرانية من قبل التنظيمات المسلحة الناشطة داخل البلاد، وقرب حدودها مع باكستان.

رام الله - دنيا الوطنتعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بأن ترد إيران بقوة، وعن طريق إجراءات استباقية وهجومية على أي دولة أو جماعة، تحاول تهديد حدود البلاد.وقال شمخاني، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، الخميس: "خلال العامين الماضيين، قامت المجموعات المناوئة للثورة والمدعومة من قبل بعض الدول بالمنطقة وخارجها، بالكثير من المحاولات لزعزعة الأمن في حدود شمال غرب البلاد، إلا أنه تم إحباطها بيقظة وحزم القوات العسكرية، والأجهزة الأمنية".وأضاف شمخاني: "إننا نرصد بدقة إنشاء وتوسيع قواعد عسكرية من قبل دول من خارج المنطقة بالقرب من حدودنا، وأي محاولة لزعزعة الأمن في حدود إيران من قبل أي مجموعة أو دولة ستواجه بإجراءات استباقية وهجومية قوية".وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "إننا لن نسمح لقادة زعزعة الأمن وأذنابهم المساس بأمن المواطنين واستقرار المنطقة".