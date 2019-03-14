الحكومة الجزائرية: لن نُكرر أخطاء سوريا وليبيا

رام الله - دنيا الوطنتعهد نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، بألا تكرر الحكومة الجديدة لبلاده، الأخطاء التي تم ارتكابها في كل من سوريا وليبيا.وقال لعمامرة، الذي عين يوم 11 آذار/ مارس، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للخارجية في الجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية، أدلى به باللغة الفرنسية: "يجب إبداء المسؤولية، وليس القلق، لدينا تاريخنا وشعبنا، ومررنا بالكثير وأصبحنا أقوى نتيجة ذلك، سوريا وليبيا ارتكبتا أخطاء لن نكررها".وأضاف لعمامرة: "كل الجزائريين وطنيون، وهم مناهضون للتدخل الأجنبي، وإننا لن نستسلم لمحاولة التأثير من الخارج".وتابع: "إن المتظاهرين يتصرفون بطريقة تستحق الاحترام، ونحن معجبون بهذه القدرة على التنظيم، وهذا الانضباط الفائق، وهذا الأمر لم يكن من الممكن القيام به في الماضي".