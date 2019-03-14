الحكومة الجزائرية: لن نُكرر أخطاء سوريا وليبيا
رام الله - دنيا الوطن
تعهد نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، بألا تكرر الحكومة الجديدة لبلاده، الأخطاء التي تم ارتكابها في كل من سوريا وليبيا.
وقال لعمامرة، الذي عين يوم 11 آذار/ مارس، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للخارجية في الجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية، أدلى به باللغة الفرنسية: "يجب إبداء المسؤولية، وليس القلق، لدينا تاريخنا وشعبنا، ومررنا بالكثير وأصبحنا أقوى نتيجة ذلك، سوريا وليبيا ارتكبتا أخطاء لن نكررها".
وأضاف لعمامرة: "كل الجزائريين وطنيون، وهم مناهضون للتدخل الأجنبي، وإننا لن نستسلم لمحاولة التأثير من الخارج".
وتابع: "إن المتظاهرين يتصرفون بطريقة تستحق الاحترام، ونحن معجبون بهذه القدرة على التنظيم، وهذا الانضباط الفائق، وهذا الأمر لم يكن من الممكن القيام به في الماضي".
تعهد نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، بألا تكرر الحكومة الجديدة لبلاده، الأخطاء التي تم ارتكابها في كل من سوريا وليبيا.
وقال لعمامرة، الذي عين يوم 11 آذار/ مارس، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للخارجية في الجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية، أدلى به باللغة الفرنسية: "يجب إبداء المسؤولية، وليس القلق، لدينا تاريخنا وشعبنا، ومررنا بالكثير وأصبحنا أقوى نتيجة ذلك، سوريا وليبيا ارتكبتا أخطاء لن نكررها".
وأضاف لعمامرة: "كل الجزائريين وطنيون، وهم مناهضون للتدخل الأجنبي، وإننا لن نستسلم لمحاولة التأثير من الخارج".
وتابع: "إن المتظاهرين يتصرفون بطريقة تستحق الاحترام، ونحن معجبون بهذه القدرة على التنظيم، وهذا الانضباط الفائق، وهذا الأمر لم يكن من الممكن القيام به في الماضي".
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