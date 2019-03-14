شكوى إسرائيلية ضد حزب الله في مجلس الأمن

قالت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن إسرائيل توجهت لمجلس الأمن الدولي، بشكوى ضد حزب الله اللبناني، لافتةً إلى أن ذلك يأتي على خلفية اكتشاف خلية "ملف الجولان".





رام الله - دنيا الوطنوأوضحت القناة، أن حزب الله لم يزل غير معترف به كـ "منظمة إرهابية" لدى مجلس الأمن الدولي.وكان الجيش الإسرائيلي، قد زعم، أمس الأربعاء، أن حزب الله ينشط للتموضع في الجولان السوري، من خلال إقامة خلية للعمل ضد أهداف إسرائيلية، حيث كشف النقاب عما أسماه الجيش وحدة "ملف الجولان"، وهي في مراحل إنشائها الأولية.وبعد ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة عاجلة وصارمة إلى كل من إيران و(حزب الله).وقال نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على (تويتر)، إن "إسرائيل لن تسمح لكم بالتموضع عسكرياً في سوريا.، وسنواصل العمل بطرق مكشوفة وخفية من أجل إحباط مؤامراتكم".