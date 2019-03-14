مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارًا يوقف دعم السعودية في اليمن

رام الله - دنيا الوطنتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يوقف دعم الولايات المتحدة لعمليات "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن.ونص مشروع القانون، على "مطالبة الكونغرس للرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من العمليات الحربية في اليمن، أو من تلك التي تؤثر عليها، مع استثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم (القاعدة)، وذلك في غضون 30 يوماً من بدء سريان القانون".وينبغي أن يوافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون، على مشروع القانون بشكل نهائي، حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال أمس الأربعاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضده.وستكون هذه المرة الأولى، التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.ورحب السناتور بيرني ساندرز، أحد القائمين على مشروع القانون بالتصويت، واصفاً إياه بـ "التاريخي"، وقال: "مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، تساهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".