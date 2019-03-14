وفيات بمرض الحصبة في تونس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة التونسية عن وفاة 6 أطفال بمرض الحصبة في محافظة القصرين، وارتفاع المصابين به من الأطفال إلى أكثر من 600 طفل.وأكد المدير الجهوي للصحة في المحافظة، عبد الغني الشعباني، أن آخر تقرير للوزارة، حول عدد المصابين بهذا المرض الفيروسي المعدي، أفاد بإصابة 604 أطفال في المحافظة، مبيناً أنّ التحاليل أثبتت وفاة 6 أطفال بهذا المرض حتى الآن.يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية، كانت قد أعلنت منذ بداية العام، عن تفشي هذا المرض، خاصة في محافظتي القصرين وصفاقس.