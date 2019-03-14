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شؤون فلسطينية

الطفل "مهد" يحتاج زراعة كبد ولا يملك تكلفة المواصلات إلى مستشفى المقاصد بالقدس

الطفل "مهد" يحتاج زراعة كبد ولا يملك تكلفة المواصلات إلى مستشفى المقاصد بالقدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يعاني الطفل مهد إيهاب خلف (10 سنوات)، من فشل في الكبد، ويحتاج إلة زراعة كبد.

تم تحويل الطفل إلى مستشفى المقاصد في القدس، وموعده في 20 آذار / مارس، أي يتبقى 6 أيام فقط.

لكن مهد عاجز عن الخروج من غزة إلى القدس بسبب عدم توفر مواصلات، وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل الموعد من قبل عائلته بسبب عجزهم عن توفير سعر المواصلات هناك.

عدا ذلك، يحتاج مهد إلى علاجات شهرية تُكلف أكثر من 300 شيكل، ولم يتم شراءها ولا مرة بسبب سوء وضع عائلته المادي، كما يحتاج تحاليل غير متوفرة في المستشفيات لضمان عدم حدوث نزيف داخلي.

يُناشد والد مهد أهل الخير بمساعدته.

للتواصل / 0599904012
أو / 0594025155

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