حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 15 مواطناً

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 15 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، فيما تم ضبط أسلحة وذخيرة، وفق زعمه.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أمس، حارس المسجد الأقصى المبارك، سائد السلايمة، أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.