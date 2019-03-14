الشيخ يعلق على إسقاط واشنطن صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان





وأضاف: "الموقف الأمريكي تكريس لمفهوم دولة الابرتهايد لغياب حتى مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة".



رام الله - دنيا الوطنتحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ عن إسقاط الإدارة الأمريكية صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان.وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إسقاط الخارجية الأمريكية صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان !! والسؤال إذا لم تكن أرض محتلة فما هي؟ وإذا المقصود ضمها لإسرائيل، أين الشرعية الدولية ؟! وأين حل الدولتين".