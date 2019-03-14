الشيخ يعلق على إسقاط واشنطن صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ عن إسقاط الإدارة الأمريكية صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان.
وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إسقاط الخارجية الأمريكية صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان !! والسؤال إذا لم تكن أرض محتلة فما هي؟ وإذا المقصود ضمها لإسرائيل، أين الشرعية الدولية ؟! وأين حل الدولتين".
تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ عن إسقاط الإدارة الأمريكية صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان.
وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إسقاط الخارجية الأمريكية صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان !! والسؤال إذا لم تكن أرض محتلة فما هي؟ وإذا المقصود ضمها لإسرائيل، أين الشرعية الدولية ؟! وأين حل الدولتين".
وأضاف: "الموقف الأمريكي تكريس لمفهوم دولة الابرتهايد لغياب حتى مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة".
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