عاجل

  • عريقات: إدارة الرئيس ترامب مستمرة في نهجها بتغيير سياساتها

شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم السبت تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

يوم الأحد يكون الجو غائماً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

2 - تدني مدى الرؤية الافقية.

3 - التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-7 15-7 11-6 بيت لحم 11-7 15-7 11-6
رام الله والبيرة 10-6 14-6 10-5 طولكرم 17-10 20-10 17-10
نابلس 12-8 16-8 12-6 قلقيلية 17-10 20-10 17-10
جنين 15-8 18-8 14-7 سلفيت 11-7 14-7 11-6
طوباس 15-8 18-8 14-7 روابي 12-8 15-8 12-6
الخليل 10-6 14-6 10-5 غزه 16-11 19-11 16-11
أريحا 19-12 22-12 19-10 خانيونس 16-11 19-11 16-11
الأغوار الشمالية 17-10 20-10 17-8 رفح 17-10 20-10 17-10

أخبار ذات صلة

الطفل &#34;مهد&#34; يحتاج زراعة كبد ولا يملك تكلفة المواصلات إلى مستشفى المقاصد بالقدس

الطفل "مهد" يحتاج زراعة كبد ولا يملك تكلفة المواصلات إلى مستشفى المقاصد بالقدس

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 15 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 15 مواطناً

الشيخ يعلق على إسقاط واشنطن صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان

الشيخ يعلق على إسقاط واشنطن صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

وزارة العدل تعقد الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة

وزارة العدل تعقد الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة

الأورومتوسطي يقدم شكوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إغلاق المسجد الأقصى

الأورومتوسطي يقدم شكوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إغلاق المسجد الأقصى

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة استمرار نصب أجهزة التشويش

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة استمرار نصب أجهزة التشويش

اشتية: لا نملك عصاً سحرية لحل المشاكل والحكومة ستضم وزراء من القدس وغزة

اشتية: لا نملك عصاً سحرية لحل المشاكل والحكومة ستضم وزراء من القدس وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الطفل &#34;مهد&#34; يحتاج زراعة كبد ولا يملك تكلفة المواصلات إلى مستشفى المقاصد بالقدس

الطفل "مهد" يحتاج زراعة كبد ولا يملك تكلفة المواصلات إلى مستشفى المقاصد بالقدس

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 15 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 15 مواطناً

وزارة العدل تعقد الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة

وزارة العدل تعقد الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة

الأورومتوسطي يقدم شكوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إغلاق المسجد الأقصى

الأورومتوسطي يقدم شكوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إغلاق المسجد الأقصى

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة استمرار نصب أجهزة التشويش

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة استمرار نصب أجهزة التشويش

أبو زيد يفتتح ورشة عمل استحداث نماذج تقييم أداء وظيفي للأطباء والمهندسين

أبو زيد يفتتح ورشة عمل استحداث نماذج تقييم أداء وظيفي للأطباء والمهندسين

الصحفي &#34;أبو حسين&#34; يتحدث عن حادثة الاعتداء على مركبته برام الله

الصحفي "أبو حسين" يتحدث عن حادثة الاعتداء على مركبته برام الله

&#34;فتح بغرب غزة&#34; تكرم المرأة في المكاتب الحركية

"فتح بغرب غزة" تكرم المرأة في المكاتب الحركية

منوعات

بطل مسلسل &#34;روزاليندا&#34; يثير ضجة.. شاهد صورته بعد 18 عاماً

بطل مسلسل "روزاليندا" يثير ضجة.. شاهد صورته بعد 18 عاماً

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض &#34;الصدفية&#34; بها

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض "الصدفية" بها

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

عربي

قائد إيراني: قدرات &#34;حزب الله&#34; تضاعفت 100 مرة

قائد إيراني: قدرات "حزب الله" تضاعفت 100 مرة

حملة في مصر تدعو لعدم شراء السيارات

حملة في مصر تدعو لعدم شراء السيارات

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ&#34;هيئة تحرير الشام&#34; بإدلب

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" بإدلب

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية