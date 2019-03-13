شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة استمرار نصب أجهزة التشويش

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة استمرار نصب أجهزة التشويش
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة تغير مستوى المواجهة مع  إدارة معتقلات الاحتلال، وذلك مع استمرار الأخيرة بنصب أجهزة التشويش في محيط أقسام الأسرى، خاصة في معتقل "النقب الصحراوي" الذي يشهد حالة من التوتر الشديد منذ أسابيع.

ولفت نادي الأسير إلى أن سبعة أسرى في معتقل "النقب" يواصلون إضرابهم عن الطعام، ضد اعتقالهم الإداري، وذلك منذ عشرة أيام، وترفض الإدارة إخراجهم من القسم القابعين فيه وهو قسم (4)، وتبقيهم رغم إضرابهم تحت تأثير أجهزة التشويش، والأسرى هم: عبد الله حميدة، فؤاد عبيات، عمر الشافعي، وعبد القادر أبو عيشة، ونور التميمي، ونور القواسمة، وداود عدوان.

وكان أسرى "النقب" قد بدأوا بتنفيذ خطوات احتجاجية رافضة، لإجراءات الإدارة بحقهم، تمثلت بالعصيان وحل التنظيم.

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