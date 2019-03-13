دولي

لأول مرة.. إجراءات عسكرية إسرائيلية في ألمانيا

لأول مرة.. إجراءات عسكرية إسرائيلية في ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (واللا)، أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بمهمة عسكرية تاريخية في ألمانيا.

وقال الموقع الإلكتروني الإسرائيلي: إن المئات من عناصر كتيبة الاستطلاع التابعة للواء المظليين الإسرائيلي سيشاركون في مناورة عسكرية دولية على الأراضي الألمانية.

وأضاف (واللا)، أن المناورة العسكرية الدولية ستستمر لأكثر من عشرة أيام، بمشاركة عشرات الدول، بما في ذلك قوات من الجيش الألماني، والبريطاني، والأميركي.

وأوضح الموقع، أن المناورة العسكرية الدولية تعتبر الأولى من نوعها، كونها ستحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة، بما في ذلك تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المختلفة، وإن اعتبر الموقع أن هذه المناورة ستكون جزءا مشتركا مع قوات حلف (ناتو).

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